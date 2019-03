La emotiva despedida de Francisco Rivera de los toros

La tradicional Corrida Goyesca de la Real Maestranza de Caballería de Ronda fue el evento que eligió Francisco Rivera Ordoñez para despedirse de los ruedos, tras más de 20 años recorriendo los alberos. En el cartel le acompañaron los diestros Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, David Fandilla "El Fandi", su hermano Cayetano y el rejoneador Diego Ventura.

La tarde comenzó con un pequeño sobresalto para el primogénito del difunto "Paquirri". El primer toro de su lote le dio una fuerte voltereta, aunque no pasó a mayores y finalizó su faena con ovación y saludos. Por su parte, el segundo le propició las dos orejas que le permitieron despedirse por lo más alto y alzado en los hombros de su hermano Cayetano.

El segundo toro fue un sobrero de Jandilla que le permitió lucirse con la muleta, incluso llegó a acariciarle uno de los pitones. Este toro se lo brindó a su hija Cayetana Rivera y parece que le sirvió de talismán, le cortó las dos orejas. Los dos premios le hicieron salir por última vez por la puerta grande de un coso taurino.

Francisco Rivera brindó el último toro, el sobrero, a su hija Cayetana | Gtres

La empresa había colgado el cartel de "No hay billetes" en la que se esperaba que fuese una tarde para el recuerdo del torero. Francisco Rivera estuvo acompañado en todo momento de sus seres queridos y de famosos que no quisieron perderse tan emotiva cita. Lourdes Montes, visiblemente emocionada, llegó con su hija Carmen en brazos y no perdió detalle de cada uno de los pases que realizó su marido a los morlacos.

Lourdes Montes junto a su hija Carmen en la retirada de los ruedos de Francisco Rivera | Gtres

La primogénita de Francisco, Cayetana Rivera Martínez, ocupó una de las localidades y a ella fue a quien brindó su último toro. Cayetana fue a la cita junto a Susanna Griso, presentadora de Espejo Público. El graderío estaba lleno de personalidades famosas entre ellas: Eva González, Carmen Lomana, Agatha Ruiz de la Prada o Cari Lapique. La mujer de Cayetano, embaraza desde hace poco tiempo, arropó a su marido y también celebró la despedida de los ruedos de su cuñado.

Eva González no se pierde la despedida de los ruedos de su cuñado, Francisco Rivera | Gtres

En el plano profesional, muchos compañeros quisieron hacerle llegar sus más sentidas felicitaciones. Uno de ellos fue la de Manuel Díaz "El Cordobés".