La emotiva carta con la que María del Monte se ha despedido de su madre

Está siendo una etapa de lo más complicada para la cantante María del Monte. Hace unos meses recibió la triste noticia del fallecimiento de sus dos hermanos a causa del coronavirus, y a ello se le ha sumado la reciente muerte de su madre, Bibiana, uno de sus pilares fundamentales.

"Bueno, pues como se puede encontrar una en estos momentos ¿no? Ni mejor ni peor que otra persona, muchas gracias", fueron sus primeras palabras, las cuales pronunció en el tanatorio. Horas después, la cantante ha sacado fuerzas y le ha escrito una emotiva carta de despedida a su madre que ha publicado en las redes sociales.

En la carta, publicada en su cuenta oficial de Instagram, María explica que va a ser complicado enfrentarse a una nueva etapa de su vida en la que ella no esté. Además de ello, le pide fuerzas para continuar tras tantos meses de sufrimiento.

"Me has dado la vida y me la has llenado tanto… que va a ser complicado seguir. Espero que me ayudes. Tenerte tantos años ha sido una suerte. Aunque siempre me parecerán pocos. El saldo de las fuerzas lo tengo en números rojos, tienes que ayudarme a reponer. Por mi parte, intentaré seguir recordando tantos y tantos momentos como hemos vivido. No he conocido a nadie como tú. Tu energía, tu luz, tu SABIDURÍA, tu saber estar, tu fuerza, tu alegría, tu sonrisa, tu mirada, tu gracia, tu desparpajo, tu amor… no tienes ni idea de lo que hemos aprendido de ti. Nos enseñabas sin proponértelo. Entrar en casa ha sido difícil porque está impregnada de ti. Pero he descubierto que no es la casa. La que está impregnada de ti, soy yo!!!!!!!! Gracias por darlo todo. Te quiero. Sigue a mi lado por favor. Sigue guiándome. GRACIAS POR SER MI MADRE", escribía.

Sin duda, la publicación, que ha tenido miles de likes en cuestión de minutos, se ha llenado de mensajes de apoyo por parte de sus fans a la tonadillera en los que le desean toda la fuerza y el ánimo del mundo para estos duros momentos.

Algunos rostros conocidos como Kiko Rivera, Falete o el cantante Hugo Salazar también han querido comentar la publicación de María. "Mucha fuerza nana", escribía Kiko, mientras que Salazar le decía: "Mucho ánimdo, querida María".

