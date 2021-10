Natalia Sánchez y Víctor Elías intentan verse siempre que puedan. Ya sea en Barcelona, donde reside ella, o en Madrid, donde vive él, siempre que pueden vuelven a verse las caras para ponerse al día y recordar viejas anécdotas.

Y es que aunque ya hayan pasado 18 años desde que iniciaran su amistad gracias a la serie en la que trabajaron juntos, ‘Los Serrano’, lo cierto es que con el paso del tiempo esos lazos se han estrechado más aún, y ambos sienten que son como ‘hermanos’.

De ahí que no es de extrañar que tras su quedada ambos se intercambiaran unas preciosas palabras con las que dejan claro lo mucho que significan el uno para el otro: “Víctor tiene la maravillosa capacidad de escuchar sin juzgar, le cuentes lo que le cuentes y yo…yo me aprovecho y le cuento todo y más, porque sé que lo máximo que puede pasar es que acabemos riéndonos de nosotros mismos a carcajada limpia, tal y como pasó… ¡Qué suerte tenemos de tenernos!”, escribía Natalia, y es que para ella fue aún más especial esta cita ya que no había salido a cenar sin niños en los tres últimos años.

Por su parte, Víctor tampoco escatimó en halagos a la que en su día fue también su novia: “Fuiste la primera persona con la que me subí al escenario delante de mucha gente y la primera persona con la que entendí la amistad desde lo más profundo”. Y terminaba diciendo: “Te quise, te quiero y te querré hasta que un día me digas que deje de ser pesado y regalarle instrumentos a tus hijos”.

