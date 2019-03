Elsa Pataky sobre la boda de Fonsi Nieto: "No creo que este por aquí, si no iría"

A pesar de que Elsa Pataky lleva una vida feliz en Australia junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos, en el último evento de Women'secret ha querido señalar que si hay algo que echa de menos de nuestro país es la "picardía" de los españoles ya que considera que es "muy importante"para la vida. Con la nueva colección, la actriz quiere transmitir seguridad a las mujeres y a pesar de que considera que debemos aceptarnos tal y como somos, se alegra que cada vez más se implante un estilo de vida sano.

Pataky ha hablado de su deseo de trabajar en España "para pasar más temporadas y que sus hijos conozcan sus raíces". Además contó que India, Tristan y Sasha como viven en mitad de la naturaleza "no saben utilizar las escaleras mecánicas" y es algo que le parece "súper tierno".

La boda de Fonsi Nieto ha sido otros de los temas durante la rueda de prensa. La intérprete rompió con el Dj en 2004 tras cuatro años juntos, pero no ha dudado en felicitar a su ex por su próxima enlace ya que siguen teniendo muy buena relación: "No creo que esté por aquí, si no iría", ha confesado.