Elsa Pataky revela cuál es el secreto para mantener la chispa del amor con Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha vuelto a Madrid para ejercer de anfitriona, en sustitución de Tamara Falcó, en la presentación de la nueva bebida de Schweppes que se ha celebrado en el Museo del Ferrocarril. La actriz que consiguió conquistar al mismísimo Thor ha brillado en la presentación con su look total black que combinó con zapatos dorados de altísimo tacón.

Durante la presentación, Elsa ha hablado sobre su nueva vida en Londres a donde se han trasladado por exigencias de guion de su marido, Chris Hemsworth, tras una temporada en Australia. “Londres es una ciudad a la que ya estoy acostumbrada, me gusta mucho, la disfruto. […] En verano es maravillosa, tiene parques increíbles para jugar con los pequeños, con India y aprovecho para hacer muchas cosas recreativas y me sé todos los sitios y lo disfruto”. Uno de sus lugares favoritos, admitió, es un cine muy romántico al que suele ir con Chris, y en el que puedes disfrutar de una copa de vino mientras ves la película: “Es un plan perfecto”, confesó.

La actriz también reconoció durante el evento que todavía no está lista para volver a ponerse delante de una cámara, pues está muy entregada al cuidado y educación de sus tres hijos: India Rose, Sasha y Tristan. “Tengo la suerte de poder decir que es mi periodo de ser madre. Ser mamá y estar con mis pequeños es lo que más me gusta en esta vida y lo estoy disfrutando 24 horas, no hago otra cosa. Cualquier madre se quedaría 24 horas con sus hijos, con algunas escapadas, pero es algo maravilloso poder disfrutar de ellos”, ha comentado.

Pataky también ha tenido tiempo de comentar lo buen padre que es Chris, a quien le gusta llevarse a los niños a los sets de rodaje, y de que en algún momento les gustaría venir a vivir a España, hecho que, a pesar de todo y por el momento, no entra dentro de sus planes.

De hecho, sobre su marido, ha revelado cuál es el secreto para mantener la chispa entre ellos: "Creo que es algo muy importante en la pareja darle importancia a los momentos solos y juntos. Siempre que podemos hacemos 24 horas de escapada. Tener un respiro para nosotros, tener conversaciones e intentamos dedicar horas, cenamos juntos, hay que empeñarse y cuidar mucho la pareja porque es importante".