Elsa Pataky revela cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta a su marido, Chris Hemsworth

Elsa Pataky ha aprovechado al 100% su visita a Madrid. La guapa actriz ha estado participando en diferentes actos promocionales de firmas de las que es imagen, además de volver a reencontrarse con sus compañeros de ‘Al salir de clase’.

Elsa se mostró muy amable con los medios y reveló cuáles son sus trucos para estar así de estupenda a los 41 años y con tres hijos: “Se me quedaron arrugas en la tripa tras los embarazos. Por eso, me mantengo siempre estirada. Tengo mis trucos, hago deporte y me cuido”.

Además, entre risas reveló cuál es la parte de su cuerpo que más le gusta a su marido, Chris Hemsworth: “Lo que más me gusta creo que es el culillo. El culillo siempre es lo que más les gusta. Entonces lo trabajo mucho para mantenerlo. Ahora mismo para los glúteos hago tres sesiones de 18 con 18 kilos de peso”, comentó.

Elsa tampoco se calló a la hora de hablar sobre la supuesta crisis que vive la pareja: “Se inventan cosas sin sentido. Eso no significa que afecte o cause problemas. Aunque no ocurra con nosotros, puede generar inseguridades en la pareja, que la mujer empiece a pensar… Yo tengo la seguridad de que nuestra relación es fuerte y tengo muchísima confianza, pero quieras o no, te hace daño. No es justo”, aseguró.