Elsa Pataky recibe la visita en Australia de sus amigos de España

Elsa Pataky está disfrutando de un merecido descanso junto a sus amigos de España y su marido, Chris Hemsworth.

"Feliz con mis amigos de España", es el título con el que la actriz española expresaba su agradecimiento en la última instantánea que ha colgado en su cuenta personal de Instagram.por la visita recibida.

En la fotografía podemos ver a Elsa junto a Gelete Nieto, hijo de Ángel Nieto y primo de Fonsi Nieto, con quien Pataky mantuvo una relación de casi cinco años y que finalizó en el año 2004. También aparecen junto a ellos Beatriz Matallana, estilista y maquilladora, pareja de Gelete y muy amiga de Elsa.

Durante la última semana, la mujer de Chris no ha estado muy activa en las redes sociales, pues ha estado ocupada mostrando los encantos de Australia a sus amigos. Sin embargo, sí hemos podido ver lo bien que se lo han pasado en el festival 'Splendour in the Grass', que se celebra en las afueras de Byron Bay, donde vive la pareja de guapos y como hemos podido comprobar a través de sus redes.

Hemsworth está rodando actualmente la tercera parte de 'Thor', por lo que la familia se ha tenido que trasladar temporalmente a Gold Coast, a una hora y media de Byron Bay.