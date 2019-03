Elsa Pataky presenta en Madrid su libro para llevar una vida sana y habla sobre su papel de madre

Elsa Pataky ha estado en Madrid para presentar su libro ‘Intensidad Max’ que ha escrito junto a su entrenador personal, Fernando Sartorius. “Las dietas no funcionan, no hay milagros, hacer ejercicio es lo importante y mantener una vida sana haciendo deporte”, asegura la actriz.

Ella lo sabe bien ya que ha sido mamá en dos ocasiones, la última de mellizos: “La tripa es lo que más cuesta, sobre todo después de un embarazo de mellizos”, declaraba a la revista Hola.

Después de haber conseguido una familia numerosa junto a su marido, Chris Hemsworth, duda de si se animarán a tener más hijos: “No sé si me planto con tres, nunca se sabe”. Confiesa que ya con tres hijos la cosa no es tan sencilla: “Me dan mucha tarea, pero es algo normal. Es lo que pasa con todos los bebés, al principio es duro pero estoy encantada, es lo que me gusta de tener una familia y lo estoy disfrutando muchísimo”.

Rodeada de guapérrimos como Álex González y Fernando Verdasco, Elsa se dejó querer en su gran día…