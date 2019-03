Elsa Pataky: novio invisible y carrera inexistente

Elsa Pataky se ha casado, y lo cuenta vía exclusiva, claro. Aunque después de haber visto el reportaje de Hola no lo tengo yo muy claro: ¿Se trata de una exclusiva de una boda o de un reportaje del vestido de la novia? Más que nada porque el novio no aparece en ninguna foto.

El vestido es de tienda de barrio y el velo no parece lo más apropiado para una playa de Indico

El reportaje da una pereza horrorosa: las fotos son de mala calidad, solo hay un par de ella vestida de novia más típica de una sesión de vestidos de Pronovias que de una boda, una del boceto del vestido, y tres fotos mal hechas y medio borrosas de las vistas de donde se casaron, con nubarrones ciñéndose por el horizonte en plan mal presagio... Un reportaje impropio de una revista de esa categoría y por el que debe haber pagado esas un dineral. El vestido de la Pataky, que no es nada del otro jueves aunque lo haya diseñado su amigo Armani, es un diseño en palabra de honor y con volantes pequeños en la cola del vestido que podría pasar por uno de serie B de cualquier tienda de novias de barrio. Lleva un velo de tul, algo sin duda muy apropiado para casarse en una playa del Índico, y con la sonrisa estándar que le enseñaron a poner cuando empezó en este mundillo y que no ha abandonado. Cuenta la revista que el novio fue de blanco. ¡Horror horroroso! ¿Se puede ser más hortera?

También fracasó en su intento de convertirse en la segunda Penélope

Elsa ha demostrado que no tiene ni un pelo de tonta, a pesar de que en su twitter ha dicho que "gracias todo un alago", sin h... Ha negado en varias ocasiones que se haya hecho retoques estéticos y que todo en ella es natural. Que sí Elsa, que sí, que no hay nada como buscar imágenes de cómo estabas en 'Al salir de clase' y como estás ahora. ¡Lo tuyo es un milagro que ni los de Lourdes! La menuda actriz que no destacaba se lió un día con Fonsi Nieto, quién le abrió la puerta a los saraos más exclusivos de los que Hola suele dejar testimonio gráfico. La pobre creyó que paseándose con él de photocall en photocall llegaría a ser como una segunda Penélope pero no lo consiguió.

Después se enrolló con un francés creyéndose que le abriría las puertas del cine europeo, y pasó a la posteridad por una humillación en público, no por despuntar. Es decir, tampoco consiguió... Después intentó probar fortuna después con Adrien Brody, un actor interesante, amado por la crítica, bien relacionado, pero cero mediático. Salvo algunas exclusivas para Hola en la que se incluía el castillo de regalo y posado dentro de una excavadora, Elsa no pudo convertirse en una celebrity del mercado estadounidense. Lo máximo que consiguió fue salir cinco minutos en un bodrio de película. Conclusión: los galanes que se ha buscado le han salido rana para que su carrera de actriz mediocre prospere.

Ahora se liga al protagonista de la que, supuestamente, va a ser una de las películas del año: 'Thor'. Como esposa que es, el chico la va a exhibir en todas las premieres a las que asista, desde Nueva York, Madrid, Los Ángeles, Londres, etc. En todas lucirá modelete, sonrisa de anuncio de dentífrico y podrá ser más conocida, algo parecido a lo que sucedió con Elizabeth Hurley cuando paseaba por la alfombra roja con esos apretadísimos a la par que vulgares vestidos de Versace cuando era novia de Hugh Grant. En fin, esta boda me suena muy conveniente para la inexistente carrera de Elsa. Con su ya marido, aparece después en unas fotos haciendo surf, un tío guapete, tipo armario ropero, con el que aparece cogidos de la mano y con una alianza feísima.

Las constantes vacaciones de Tamara y los 'qué-pereza'

Otra protagonista de la semana es Tamara Falcó y su nuevo novio Tommaso con quién se ha ido de vacaciones. Lo único que sabemos de él es que es un empresario italiano afincado en Madrid. Dadle tiempo a Hola para que nos saque el árbol genealógico, mansiones y demás joyas del muchacho. A mi físicamente el chico me recuerda a Daniel Ducruet, el ex príncipe “consuerte” de la pobre Estefanía de Mónaco. Tamara sale con un chaquetón de piel que la echa 20 años más encima, y creyéndose lo más de lo más, se va a St. Moritz a lucirse con el abrigo, fotografiarse y tumbarse en una hamaca con una manta. ¡Que planazo más estresante!

Otros que viven en constantes vacaciones como Tamara, son Carolina de Mónaco y su prole, que se han ido a Brasil para empezar el año, y los Thyssen, con una inusual imagen recatada, que han optado por la nieve.

Los reportajes 'qué-pereza' de la semana son, en primer lugar, para Marisa Jara y su eterno despeinado marido que nos cuenta que ha perdido un hijo y ha adelgazado 10 kilos. Nunca me ha gustado esta chica, es más para mí tiene una belleza poco racial y más bien vulgar, con el único mérito de haber salido con un chico que participó en un programa de TV.

El segundo es para la peletera progre que reúne a sus amigas, todas de negro, a merendar, entre las que destacan las habituales de siempre: mujeres superficiales que no tienen nada interesante que contar, con esa especie de conato de educación a fuerza de querer ser correctísimas hasta el empalago, que a mí siempre me ha parecido la anti-distinción.