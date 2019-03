Elsa Pataky: "Es más difícil sentirse sexy en el momento que tienes hijos"

Elsa Pataky ha vuelto a ser imagen de la conocida campaña de lencería Women’Secret. Bajo el eslogan de "Me siento sexy" la rubia posaba en Madrid con un 'hot' body negro de transparencias. Pero rodeada de tanta sensualidad, la actriz terminó confesando que es difícil ser sexy cuando eres madre.

"Es más difícil sentirse sexy en el momento que tienes hijos alrededor porque te falta el tiempo", confesaba la actriz, que tiene tres hijos con su marido Chris Hemsworth. Pese a que sea más difícil seguir siendo igual de sexy con hijos, Elsa sigue demostrando que sigue tan guapérrima como siempre, sobre todo en el videoclip para la campaña de la firma en el que se ha atrevido a cantar y todo.

Para Elsa no hay reto que se le resista, por ello comentaba a los medios en la rueda de prensa celebrada por Women’Secret lo siguiente: "Me gustan los retos. En cuanto me ponen algo que me da miedo o que no sé cómo va a salir, me animo más".