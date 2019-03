Elsa Pataky ficha por la representante de Blanca Suárez para volver a trabajar en España

Elsa Pataky se ha buscado una nueva agente en España para que relance su carrera profesional dentro de nuestras fronteras. Tal y como informa LOC, se trata de Paloma Juanes, representante de rostros tan conocidos como los de Blanca Suárez, Yon González o Martín Rivas.

Con más de 25 años de experiencia a su espalda, esta repre también se encarga de los asuntos profesionales de Juan Diego, Lluís Homar, Javier Cámara, Adrián Lastra o Peter Vives.

El último proyecto en nuestro país de Elsa en la gran pantalla fue la película de Bigas Luna, ‘Di Di Hollywood’, pero ella ha manifestado en más de una ocasión su deseo de volver: “La verdad es que no me llega nada. No sé si porque estoy muy lejos y piensan que no puedo venir. Yo siempre he dicho que estaría encantada. No sé si parezco inaccesible. No lo sé, la verdad. Pero, bueno, lo intentaré”, dijo en una entrevista hace unos meses.

Además, está dispuesta a venirse a España con su familia: “A mis hijos les vendría bien estar una época en España para aprender el idioma y estar con gente de aquí. Es una de las cosas que quiero”, asegura.