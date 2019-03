Elsa Pataky felicita a sus mellizos con una bonita foto en Instagram

Elsa Pataky decidió hacer un parón en su carrera profesional para dedicarse por completo a su familia y al cuidado de sus tres hijos, India, Tristán y Sasha. La actriz en su última visita a España declaró: "No quiero tener otro hijo. Significaría que no trabajo por más tiempo y me apetece trabajar. Era muy importante vivir estos años con ellos, pero también me apetece volver a lo que me gusta, y me cuesta cada vez más…". Pataky está en busca de nuevos proyectos para poder compaginar el papel de madre con el de actriz.

La protagonista de 'Fast & Furious' ha celebrado este finde el cumpleaños de los pequeños de la casa. Para ello, la actriz publicó una foto de su marido, Christian Hemsworth, junto a los mellizos, Tristán y Sasha. La rubia acompañó la foto de unas cariñosas palabras donde declara que "no hay nada en la vida que disfrute más de ser madre".

La intérprte vive feliz junto al protagonista de Thor en el país de origen del actor, Australia. La pareja pusieron en venta su residencia de Los Ángeles para que sus hijos crecieran en un entorno más natural y sano. "Es una ciudad que no es para vivir en familia, no es lo que quería para mis hijos", reveló Elsa.