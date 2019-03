Elsa Pataky es la cuñada de Miley Cyrus

Elsa Pataky podría emparentar con una de las parejas de moda en Hollywood, la formada por Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Y es que el nuevo novio de Pataky, Chris Hemsworth es el hermano mayor del novio de la actriz de Hannah Montana.

Chris Hemsworth es un actor australiano de 27 años, siete menos que Pataky. De él se empieza a hablar en la meca del cine, por el papel que interpretará en la película 'Thor'. Pero el actor es casi más popular por su apellido que por su escasa filmografía.

La pareja se ha conocido en Hollywood, mientras ella rodaba el filme que estrenará próximamente 'Di Di Hollywood'. Aunque aún no se sabe cuánto tiempo llevan juntos.

La actriz española ha declarado que no quiere exhibir esta nueva relación ante la opinión pública, en contraposición de cómo lo hizo con Adrien Brody. "No se trata de esconderse, porque me apetece estar con la persona a la que quiero, pero preferimos ser discretos", ha declarado en el número de octubre de la revista 'Vanity Fair'.

Con esta nueva relación, Elsa vuelve a estar en el candelero de las revistas del corazón de Hollywood. Ahora falta saber si esto le ayudará para consagrarse en la meca del cine con su nuevo estreno.