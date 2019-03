Elsa Pataky se convierte en una mujer musculada como Madonna

¿ESTARÁ DEMASIADO OBSESIONADA CON EL DEPORTE?

Aunque Elsa Pataky siempre ha sido una gran amante del deporte, desde que se convirtió en madre de tres niños, la actriz española no perdona día sin realizar algún ejercicio. No sabemos si estar casada con uno de los hombres más musculados del celuloide también ha influido a Pataky, pero lo que es cierto es que la intérprete cada día tiene más y más músculos. Y aunque Elsa siempre estará estupenda, el rollito musculado que luce ahora a lo Madonna no nos convence, ¿se estará pasando con las flexiones? Sus últimas imágenes de Instagram parecen decirnos que sí…