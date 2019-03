Elsa Pataky: "Chris Hemsworth es el hombre de mi vida"

Radiante en su octavo mes de embarazo, el equipo de Vogue se dio cita con Elsa Pataky en Londres para realizar un reportaje en el que la actriz, además de posar como la explosiva belleza rubia que es, quiso abrir su corazón y hablar sin pudor alguno de sus secretos y más íntimos y, como no, del padre de su primera hija: Chris Hemsworth.

Una entrevista que sale a la luz unos días después de que Elsa haya cumplido el sueño de ser madre y junto al que, como cuenta la actriz, es sin duda alguna el hombre de su vida. “Chris tiene muchas cosas buenas, pero lo más importante es que me hace ser mejor persona. Ese es el efecto que tiene en mí”.

Además, Elsa ha contado cómo se conocieron y que lo suyo no fue, en absoluto, amor a primera vista. "Pasó prácticamente medio año hasta que volvimos a vernos. Luego, cuando comenzó la relación, ya sí fue más rápido, pero yo no me considero una persona de ‘amor a primera vista’. No me vuelvo loca enseguida", cuenta una enamorada Elsa.

Palabras de amor y admiración hacia su marido y padre de su pequeña India Rose. La primera de muchos que están por llegar. Ya que, como cuenta la actriz "quiero tener una familia numerosa y unida. Viví casi toda mi infancia sola, y ese es un recuerdo duro para mí".

Muchos titulares los que deja la actriz y que demuestran que, a sus 36 años de edad, pocos son los sueños que le quedan por cumplir. ¿La veremos pronto dándole un segundo hermanito a India? Sólo el tiempo lo dirá…