Elia Galera, tras conocerse la nueva relación de Iván Sánchez: "Mi matrimonio ya estaba roto, él podía hacer lo que quisiera"

Las últimas semanas están siendo todo un revuelo con el escándalo que ha protagonizado Iván Sánchez junto a Ana Brenda Contreras. El actor fue pillado por la revista mexicana TV Notas manteniendo relaciones sexuales al aire libre junto a su nueva conquista, una conducta que algunos señalaron como el motivo que ha provocado el divorcio entre Iván y Elia Galera, con quien tiene dos hijas en común. Un motivo que las tres partes implicadas han negado.

La actriz está llevando como puede la separación y ha confesado que "es difícil poner punto y final" y más si hay hijos de por medio. Sin embargo, está encantada de "empezar nuevas etapas", así lo comentó en una entrevista para La Otra Crónica de El Mundo durante la premiere de 'La Corona Partida' en los Cines Capitol.

A Galera no le está afectando en demasía lo que los medios están publicando sobre ellos, aunque confiesa que no son cosas que le apetezca que sus hijas vean. Eso sí, reconoce que "Iván está de muy buen ver" y que "no pasa nada porque se le vea algo", una actitud muy positiva ante la gran pillada del actor.

Además, Elia ha dejado caer que su relación no ha fracasado debido a la publicación de las escabrosas fotos, sino que "ya estaba rota", por lo que "él podía hacer lo que quisiera". A pesar de estas declaraciones, la actriz de 'Amar es para siempre' prefiere no dar detalles acerca de lo que realmente ha motivado la ruptura de estos 11 años de relación.