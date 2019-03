Elena Tablada visita Madrid sin Bisbal ni Ella

NO PIENSA CASARSE, NI BAUTIZAR A SU HIJA

Hace mucho que no veíamos a la 'chica' de David Bisbal, Elena Tablada, por España, pero la madrileña ha vuelto a su lugar de origen para estar en la premier de 'The Next three days', filme protagonizado por Russell Crowe. Elena hizo su aparición sin el cantante, que se encuentra en estos momentos en plena gira sudamericana.