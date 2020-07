Después de un largo confinamiento y, sobre todo, del nacimiento de su segunda hija, Camila, Elena Tablada ha hecho las maletas para poner rumbo a unas vacaciones en familia que pasaran junto al mar. Este domingo, la diseñadora decidía subirse en un avión junto a sus dos hijas: Ella, fruto de su primer matrimonio con David Bisbal, y con la pequeña Camila, que nació el pasado mes de abril, de la relación con su marido Javier Ungría.

''Nos fuimos'', ha escrito Tablada en sus stories de Instagram. Momentos previos antes de embarcar en los que, empujando el carrito de Camila y con su hija mayor Ella, la ex de Bisbal capturaba el instante antes de sumergirse en la primera aventura que compartiría con su recién nacida. Horas más tarde, ya instaladas en el barco para pasar la primera noche, Elena relataba cómo ha sido viajar por primera vez con su bebé: ''¡Madre mía, se me había olvidado lo que era viajar con un bebé".

Pero a este trío, aún se le suman dos 'personitas' más. ''Ayer me vine con las dos niñas en el avión porque Javi viene el miércoles con Molly en Ferry'', explicaba a sus 154k fans. Molly, la perrita, es el nuevo miembro de la familia que la pareja tiene desde hace unos meses. ''Y bueno, ya no quiero contar el momento mascarilla, que te ahogas todo el rato, no te la puedes quitar ni un minuto'', relataba agotada la diseñadora y a lo que añadía: ''¡Madre mía, es que las madres somos todoterreno!''.

