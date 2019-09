Elena Tablada ha decidido callar a todos aquellos que aseguran que se ha retocado la cara, y es que a raíz de un vídeo que la diseñadora subió a Instagram, donde se puso un filtro, muchos han sido los que la han cuestionado respecto a unos nuevos posibles retoques estéticos.

Unas acusaciones ante las que ha terminado respondiendo bastante enfadada, aclarando que no se ha hecho nada. "No me he puesto labios, ni me he afilado la nariz, ni he ido al médico de Kylie Jenner (¡Cómo si estuviera aquí al lado!)", ha asegurado. Y por si quedaba alguna duda, cuando le han preguntado sobre el filtro (que resulta ser de mariposas), ella ha respondido con un "no sé si está disponible para haters".

Queda claro que la ex de David Bisbal no se muerde la lengua, y no es la primera vez que planta cara a sus detractores, ya que no dudo en participar en uno de los últimos proyectos de Tamara Gorro 'Quítate la careta', donde respondía a aquellos que la han tachado de 'trepa'.

