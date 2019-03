Elena Tablada: “Me siento afortunada de haber encontrada a Dani Arigita que me da paz, amor y mucha alegría”

EXCLUSIVA ‘HOLA’

Elena Tablada y David Bisbal han firmado por fin la paz. Después de unos meses en los que la ex pareja no llegaba a ningún tipo de acuerdo, parecen haber hallado un buen camino para ambos. Tras firmar el acuerdo de separación, la diseñadora ha concedido su primera entrevista en la que ha dejado claro que con el almeriense ha pasado página y ahora vuelve a ser feliz de nuevo: “Me siento afortunada de haber encontrado a Dani Arigita, que me da paz, amor y mucha alegría”.