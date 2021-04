Elena Tablada sale corriendo cuando le preguntan por por David Bisbal

Elena Tablada ha confesado, tal y como se muestra en el vídeo de arriba, como es su vida actual al acudir la primera jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid otoño/invierno 2021-22 que se ha desarrollado en Ifema. Y lo cierto es que ha respondido sin tapujos a casi todo.

"Cuando te acostumbras a estar en casa, ya no hay quién te saque de ahí", empezaba a decir Elena y más ahora que tiene a su niña pequeña a la que define: "Es simpática, es buena, me ha tocado la lotería". En cuanto a si va a ampliar la familia, ha asegurado que de momento no porque está muy reciente su último parto: "Ahora ya no, no he recuperado ni mi cuerpo, todavía no, ahora a disfrutarla ahora, es muy activa y ocupa mucho tiempo".

Sobre las críticas que recibe por redes sociales, Elena asegura que: "Me da igual la verdad, no es algo que me afecte, si fuese gente que quiero sí, pero si es gente que no conozco, me da igual. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo, así que la vida yo creo que es muy justa en las cosas que te da y que te quita".

En cuanto a los próximos proyectos laborales que tiene en mente, Elena ha confesado que: "Ahora mismo mi proyecto son mis hijas y mi familia, el tiempo pasa y al final la familia se te va y te quedas con ganas de haberla disfrutado más", y lo cierto es que eso es lo que se ve en los stories de la empresaria.

Sin embargo, de lo que sí que no ha querido hablar ha sido de su relación con David Bisbal, es más, la diseñadora ¡ha salido corriendo!

