Elena Tablada y Rosanna Zanetti protagonizan su primer enfrentamiento público

Rosanna Zanetti publicaba hace unos días una imagen en la que aparecía junto a Ella, la hija de David Bisbal y Elena Tablada, ambas vestidas con el mismo vestido de gitana en la Feria de Almería.

Rápidamente los comentarios sobre lo poco correcto de la imagen se sucedían, indicando algunas usuarias que el ir vestidas igual en una feria es para madre e hija y lo que estaba haciendo era provocar. A ello Rosanna respondió con que había sido petición de la niña que ambas fueran así.

Lo que ha sorprendido a todo el mundo es que desde la cuenta oficial de ETNA, la marca creada por Tablada, hayan escrito: “¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido con el mismo estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre”, algo que ha sorprendido, y mucho, a la ahora mujer de Bisbal.

De ahí que haya contestado intentando quitar hierro al asunto y dejando entrever que podría ser otra persona, no la propia Elena, la que ha contestado: “No tendría por qué responder, pero lo hago para que no se mal interprete ni se especule, en mi teléfono NO tengo mensajes de este tipo por parte de ninguno de sus padres. No sé quién maneja esta cuenta, pero quien conoce a la chiquitica sabe que siempre pide y quiere lo de las mayores, el vestido igual, los tacones, hasta fue insistente en la rayita del ojo igual y para mí es un agrado complacerla en todo lo que sea adecuado y coherente para su edad”.