Elena Tablada no se pierde la presentación del nuevo single de Toñi Salazar

Los caminos de Toñi Salazar y Anamor se han vuelto a cruzar y comparten de nuevo acordes, esta vez, a ritmo de tango. Y es que estas dos artistas tienen mucho en común. Son explosivas, excesivas y amantes de la música y seguro que con 'Tango de pasión' arrasan en el mercado musical.

Elena Tablada no faltó al evento y enseñó carne con ese modelito tan mini que escogió. Desde luego, la ex de Bisbal no se pierde ningún sarao. Otra que no se pierde una últimamente es Susana Uribarri. Fiesta que hay fiesta a la que va y como no, la representante quiso acompañar a su representada, Anamor, en este día tan especial. Acompañada de su inseparable novio-modelo Darek, posaron muy sonrientes para los medios.

Julio Iglesias Jr también es un asiduo a este tipo de saraos, y quiso acompañar a su excompañera de ‘Tu cara me suena’ y darle todo su apoyo. El cantante acudió acompañado de su explosiva novia, Charisse.