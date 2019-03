Elena Tablada y su novio Javier Ungría se dejan llevar por la pasión en público

Tras varios fracasos amorosos, parece que Elena Tablada vuelve a estar feliz, contenta y enamorada de su nuevo chico: Javier Ungría. Hace unas semanas se dejaron ver comiéndose a besos por las calles de Madrid y poco después acudieron juntos a la fiesta de cumpleaños de Marta Sánchez, y ahora hemos vuelto a pillarles dejándose llevar por la pasión.

Fue durante la inauguración de la ampliación del Hotel Only You que tuvo lugar el pasado miércoles 1 de junio, donde la pareja evitó posar en conjunto para los fotógrafos, pero no lograron evitar las caricias, las miradas de complicidad o un apasionado beso cuando pensaban que los flashes estaban lejos.

Eso sí, parece ser que Elena no quiere apresurarse en este nuevo romance, pues aseguró que aún se están conociendo y que es pronto para decir que está enamorada. La diseñadora está contenta y tranquila y confesó que lo que más le gusta del sobrino de Miriam Ungría es que le hace reír. ¡Qué bonito!