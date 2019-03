Elena Tablada: "No he leído el libro de Bisbal, no tengo ningún interés"

Hace unos días pudimos ver a Elena Tablada en el restaurante 'El Apartamento' de Madrid, presentando la pulsera solidaria que ha diseñado para la 'Fundación Diversión Solidaria'. Y como era de esperar el nombre de David Bisbal también estuvo presente.

Al ser preguntada por el nuevo libro que ha publicado su ex sobre sus memorias, Elena no dudó ningún momento de su respuesta. “No he leído el libro de David Bisbal. No siento curiosidad por saber qué cuenta de mi ni por cómo quedo reflejada. Para qué voy a leerlo, si he vivido en primera persona alguna de esas experiencias. Ahora bien, si algún día me da por leerlo, lo leeré, aunque ahora mismo no tengo ningún interés en ello”, confesó Tablada.

Por su parte, la ex de Bisbal asegura estar pasando por un buen momento junto al empresario Daniel Arigita con el que lleva saliendo casi dos años.“Estoy contenta y muy feliz, la verdad. Súper agradecida de haber conocido a una persona como Dani”.