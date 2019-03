Elena Tablada, Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Esscasi lo dan todo en una fiesta muy 'movilizada'

La fiesta de iPhone reunió a varios rostros conocidos. Elena Tablada, Lara Dibildos o Álvaro Muñoz Escassi no se perdieron la presentación de ionPhone, una funda de batería externa recargable diseñada para el iPhone 4 y 4s. Una velada de lo más divertida donde los asistentes pudieron disfrutar como quinceañeros de un concierto de Modestia Aparte y de la compañía de amigos, conocidos, parejas y exparejas.

Elena Tablada es reacia a presentar a su amor Daniel Arigita en público. Una vez más, la diseñadora fue sin su pareja aunque sí lo hizo con su amiga Raquel Rodríguez, ¿qué problema tendrá la Tablada de aparecer con su novio si todos conocemos la relación? Y más, con lo bien que se lo pasaron todos.

Los que sí acudieron en pareja fueron Arantxa del Sol con su marido Finito de Córdoba y Álvaro Muñoz Escassi y su chica Patricia Martínez. El jinete fue el alma de la fiesta quien bailó como loco, bromeó con los colegas haciendo de camarero y no tuvo ningún reparo a subirse al escenario a cantar. Lo mismo que Lara Dibildos, madre de su hijo y con la que tiene una excelente relación, quien también sacó su vena artística atreviéndose con el micrófono.

La hija de Laura Valenzuela no sólo coincidió con Escassi, también lo hizo con su ex Alain Cornejo, ex a su vez de Chenoa, la ex de Bisbal, el ex de Tablada. Paradojas de la vida...

Otros famosos que se dejaron ver por allí fueron: la presentadora Juncal Rivero y los cantantes Juan Peña y Raúl. Una super fiesta donde se notó que los invitados fueron con las pilas cargadas por su manera de darlo todo tanto en la pista como encima del escenario.