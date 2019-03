Elena Tablada, indignada ante esta inesperada multa

Elena Tablada regresaba en Cabify el domingo por la noche a casa, cuando fue multada por no llevar el cinturón de seguridad puesto en la parte de atrás. Así lo ha hecho saber a través de su Instagram Stories, desde donde ha querido informar de la desagradable sorpresa.

“Atención a la multa que me pusieron ayer por ir en un Cabify sin cinturón en el asiento de atrás y a 30 metros de mi casa. Para lo que no lo sabían, como yo!”, indicaba la ex de David Bisbal junto a una foto en la que se ve la multa de 200 euros que le impusieron.

Y es que no llevar puesto el cinturón de seguridad puede conllevar una multa de entre 90 y 300 euros, y sin son los pasajeros los que no lo llevan puesto, son ellos mismos los únicos responsables, por lo que Elena no podrá recurrir la multa, aunque si la abona antes de un mes se le quedará en la mitad.