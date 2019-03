Elena Tablada, imagen de su propia marca... con un tipazo retocado

¡Que no somos tontos, Elenita! ¿Cuántas veces habrá que repetirle a las celebrities que el Photoshop está muy bien pero en su justa medida? Quitar unos brillitos o un grano puñetero no está de más, pero lo que no vale es estrecharse ciertas partes del cuerpo hasta límites insospechados.

Una de las redes sociales de la ex de David Bisbal ha visto cómo esta hacía alarde de sus nuevos diseños de la línea E.T.N.A, y sobre todo de un cuerpo que ni ella se cree que tiene. Para nuestra sorpresa, Elena Tablada muestra un cuerpo que ni una Barbie llega a tener. La cintura que luce la diseñadora bien podría haber correspondido a la 'modelo' que luce manita y complementos en la misma red social.

¿Que a quién pertenece esa pequeña mano? Pues a su hija, la ya tan conocida Ella. La primogénita de Bisbal y Tablada también quiere ayudar a la carrera profesional de su mami y posa con algunos complementos de la colección.

A nosotros nos ha dejado todo esto con la boca abierta, pero juzgad vosotros mismos. Veremos si la próxima vez que la tengamos en frente está así de estrecha... entonces empezaremos a pensar, seriamente, que la separación con Bisbal le ha afectado o que la operación bikini ha sido todo un éxito.