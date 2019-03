Elena Tablada defiende a Chenoa tras la polémica por su libro

Chenoa ha hablado en su biografía, ‘Defectos perfectos’, de su ruptura con David Bisbal. Remover el pasado ha hecho que todo el mundo no hable de otra cosa, y es que las versiones de ambos con respecto a su separación hace más de doce años son bastante diferentes.

Ahora ha sido Elena Tablada, expareja del almeriense y madre de su hija Ella, la que ha opinado al respecto: “Supongo que cada uno tiene su verdad, y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma, y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho”.

Aunque no ha leído el libro de Chenoa, declara: “Yo apoyo a la gente que hace lo que siente que tiene que hacer, que para mí es lo importante”.

Y es que aunque muchos señalaron a la diseñadora como la culpable de la ruptura de la pareja en aquel entonces, parece ser, según cuenta Chenoa en sus memorias, que antes de que llegara Elena hubo otra persona: “Esa historia de la que me hablas no sé porque no es mi historia”, sentencia Tablada.