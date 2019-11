Elena Tablada atraviesa un momento complicado, y es que en el último mes ha tenido que hacer frente a graves acusaciones por parte de su ex, David Bisbal, quien no ha dudado en decir a los medios que las palabras de Elena no son verdad, acusándola de haber estado creando una imagen errónea de él como padre.

"No estoy dispuesto a que sigas utilizando a la persona que nos une ni que continúes haciéndole partícipe de tus declaraciones en prensa", afirmaba el artista. "Estás creando públicamente una imagen falsa de mí como padre. Intenté discutir contigo en la más estricta privacidad hasta que tú decidiste ventilarlos en un programa de televisión y en prensa a lo largo de estos años", sentenciaba tajante.

Unas duras palabras ante las que la diseñadora todavía no se ha pronunciado, decidiendo refugiarse en sus amigos para sobrellevar el vendaval. Y una de esas amigas en las que ha encontrado consuelo es ni más ni menos que Raquel Perera, la ex mujer de Alejandro Sanz, que tampoco pasa por su mejor momento después de que el cantante haya encontrado de nuevo el amor en brazos de Rachel Valdés tras su divorcio.

Así, Elena ha querido agradecerle su gran apoyo con unas bonitas palabras en su Instagram stories: "Me gusta quedar con mujeres fuertes y valientes, así se me pega", ha escrito junto a una imagen de ambas en la que aparecen divirtiéndose. A lo que Raquel se ha respondido en la misma medida: "Me quedo con los ataques de risa. Love you".

