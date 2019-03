Elena Tablada dice 'bye bye' a su Mercedes por una deuda de 16.000 euros

En la vida de Elena Tablada últimamente hay más penas que alegrías. A pesar de vivir felizmente su relación con Daniel Arigita y haber conseguido tener una relación más cordial con su ex pareja y padre de su hija Ella, David Bisbal, la diseñadora acaba de perder su coche, un Mercedes, al menos temporalmente. ¿El por qué? Una deuda de 16.000 euros que aún no ha saldado. Elena tendrá que entregar las llaves de su coche y ceder su posesión al abogado de un conocido programa de TV actualmente desaparecido al que denunció y al que todavía no ha padado la ya mencionada deduda.

Según informa Vanitatis, el día 8 de enero de 2013, el abogado de la parte demandante enviaba un escrito al juzgado de Alcobendas para pedir la entrega inmediata del coche: “Solicitamos que se proceda a la remoción de bien ya embargado y se requiera a Elena Tablada que entregue en el juzgado las llaves de su coche. El vehículo es un Mercedes GL 450, que la ejecutada quería vender hace unos días a una tercera persona por 30.108 euros, para evitar nuestra traba. Igualmente solicitamos que se ordene a la gestoría situada en Madrid para que se abstenga de gestionar transferencia alguna del citado coche. Y que se oficie a Tráfico en el mismo sentido”.

La ex del artista almeriense tiene unos meses para poder abonar la cantidad que debe y poder recuperar su vechículo así como la opción de recurrir la decisión del juez. Además, hace unas semanas Tablada interponía una demanda de responsabilidad civil contra su ex abogado, Javier Saavedra por negligencia profesional, alegando que esto le impidió ganar la batalla legal a los medios de comunicación que según ella atentaron contra su honor.

Y en medio de todo este caos, una pequeña alegría. Elena acaba de recuperar una pequeña cantidad de dinero (355,15 euros) que le habían embargado de una sus cuentas y que ha sido determinada como parte de la pensión de alimentos de Bisbal a su hija. No sabemos cómo acabará todo este lío, pero desde luego buena pinta no tiene. ¿Se apiadará David de su 'ex' y le echará 'una manita? Por el momento... ¡Bye bye Mercedes!