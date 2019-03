Elena Tablada: “No he demandado a David, es una demanda de divorcio”

Elena Tablada quiso aprovechar el evento ‘Twizy Parade’ de Renault para dejar bien claro que cuál es su situación actual con respecto a David Bisbal. La chica fue tan transparente como el vestido que llevaba que dejaba ver todos sus encantos…

La diseñadora aprovechó para aclarar “yo no he demandado a David, es una demanda de divorcio”, por lo que la ex pareja se verá las caras en los tribunales. ¿Y con respecto a los 4.000 euros de pensión que le exigía? Pues resulta que nada de esto es verdad y la propia Elena ya se encargó de desmentirlo hace unos días a través de un comunicado…

Con respecto al rumor de que Bisbal podría haber encontrado de nuevo el amor en su asesora personal, Celia, Tablada no abrió la boca. Vamos, que tampoco dejó clarito si la conocía o si tenía algún tipo de relación con ella. En fin, que en este punto no quiso ser tan ‘transparente’…

La guerra Tablada-Bisbal continúa y seguro que dará mucho de qué hablar…