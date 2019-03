Elena Tablada y David Bisbal: un año de vidas separadas

Se cumple un año desde que David Bisbal y Elena Tablada mandaran aquel comunicado en el que anunciaban su separación después de seis años de relación y una hija en común, Ella. Y lo cierto es que, hasta ahora, no ha sido cuando el cantante y la diseñadora han llegado a una situación cordial entre ellos. Pero lograrlo, no ha sido nada fácil para la ex pareja… Elena fue la que decidió dar el paso de pedir el divorcio a David, llevándolo a los tribunales para así poder regular la situación de separación y pidiéndole una pensión mensual de 4.000 euros a su ex.

A lo largo de las semanas posteriores a la noticia, la polémica fue ‘in crescendo’ por las continuas declaraciones que la madre de Tablada vertía sobre el padre de su nieta. Unas declaraciones que aireaban los rumores de que existía otra persona en la vida del almeriense. David y su asesora personal, Celia, podrían haber mantenido una historia de amor sirviendo el rumor de excusa perfecta para dar por zanjado un matrimonio que ya hacía aguas.

Con el paso del tiempo, Tablada alimentaba la discordia pidiendo un millón de euros a su ex para comprar una vivienda para su hija. Bisbal le respondió reclamando la revisión del régimen de visitas, afirmando que la pequeña no estaba siendo bien atendida por su madre ya que, según afirmó, se dedicaba a asistir a una gran cantidad de fiestas que restaban tiempo para dedicar a la pequeña.

Una relación que parecía exacerbada hasta abril del 2011, momento en el que David quiso firmar la paz adquiriendo una vivienda para que Ella viviera junto a su madre en la prestigiosa urbanización El Soto de la Moraleja. 600.000 euros es el valor de la mansión, pero eso sí, pasará a estar a nombre de Ella cuando cumpla 24 años perdiendo Tablada todos los derechos sobre la misma.

Un año después, el cantante ha hablando a sobre su separación con la empresaria afirmando estar por fin feliz porque sabe que a su hija no le falta ni le va a faltar de nada y que tiene el amor de su padre. Por su parte, Elena disfruta de vivir de nuevo enamorada del joven Daniel Arigita con quien comparte una romántica historia de amor desde hace ya unos meses. Bien está lo que bien acaba.