Las contundentes palabras de Elena Tablada en el Día de la Madre

Elena Tablada y David Bisbal parecían haber enterrado el hacha de guerra tras el juicio en el que ambos se vieron las caras después de que el cantante la demandase en favor de la intimidad de su hija Ella.

Era el almeriense el primero que se pronunciaba al respecto cuando tras la sentencia publicaba un mensaje en el que aplaudía que se hubiera hecho justicia y que la gran ganadora de todo este proceso hubiera sido su pequeña.

Ahora ha sido la diseñadora la que ha querido decir también algo, escribiendo unas contundentes palabras en el Día de la Madre en su perfil de Instagram junto a una imagen en la que aparece junto a Ella, en lo que muchos han visto una ‘provocación’ de nuevo hacia su expareja y padre de la niña.

“Si hay algo de lo que me siento plenamente orgullosa es de mi hija, mi maternidad, mi entrega y mis infinitas ganas de superarme como madre día tras día. Hoy me siento agradecida a pesar de haber tenido que atravesar algunos acontecimientos judiciales”, comenzaba diciendo Elena.

Y continuó añadiendo: “Estoy agradecida a la justicia de este país, porque realmente ha sido justa. La mejor manera de proteger a mi hija es no seguir haciendo declaraciones falsas y destructivas y dejar de mandar comunicados sobre este proceso para justificarse”.

También ha querido hacer referencia a la foto que en su día publicó Rosanna Zanetti junto a Ella en la ambas aparecían vestidas de gitana en la Feria de Almería: “A pesar de todas las contradicciones... ya que vi a mi hija etiquetada en una marca de vestidos - apareciendo de tal manera en la web de la misma, blog..- no tiene sentido nada de esto, no hay más ciego que el que no quiere ver. No se trata de ganar o perder”.

Y asegura que no tendrá que borrar ninguna foto: “Por suerte no tendré que eliminar ninguna publicación de ella como se pidió, podré seguir hablando de ella (como hace cualquier madre) y seguiré protegiéndola como he hecho hasta ahora para que pueda crecer con la misma normalidad que se merece cualquier niño, sea el hijo de quien sea”.

Además, ha querido decir algo también respecto a Bisbal: “Igual de normal como que yo seguiré refiriéndome al padre de mi hija por su nombre, sin ningún prefijo tal como “Sr. y su apellido”. Nos une Ella de por vida y merece sentir que nació del cariño que un día se tuvieron sus padres y que hoy se tienen respeto, al menos por mi parte. Luchen por sus hijos, defiéndanse, no tengan miedo”.