Elena Tablada confiesa que no fue fan de David Bisbal

El famoso champagne Dom Pérignon ha organizado una fiesta por todo lo alto en Madrid para celebrar la inauguración de su tienda que solo estará abierta durante las fechas navideñas.

Una celebración a la que acudieron un montón de caras conocidas como María José Suárez, Elena Furiase y Elena Tablada. Esta última habló ante los micrófonos de Europa Press Chance y lanzó una confesión que nada tiene que ver con la historia que teníamos en nuestra cabeza de cómo conoció a David Bisbal.

La diseñadora reveló que nunca ha sido fan de David Bisbal, solamente cuando comenzó a ser su pareja, ya que ella en esos momentos vivía en Miami y no vio ni la primera edición de Operación Triunfo: "Nunca os entra en la cabeza que no fui fan. Si yo vivía en Estados Unidos y ni lo veía". "Porque era mi pareja pero vamos, no era fan de Operación Triunfo, ni presidenta del club de fans, ni nada de eso", respondía Tablada cuando le preguntaron si era fan de Bisbal.

La madre de la hija del cantante también quiso hablar de la nueva relación que mantiene con el empresario Javier Ungría con quien confesó estar viviendo una etapa de tranquilidad y plenitud.