Elena Tablada apoya a David Bisbal tras la polémica del libro de Chenoa

Chenoa ha querido desvelar ahora cómo vivió su ruptura con David Bisbal en su libro 'Defectos Perfectos'. Una confesión que está dando mucho de qué hablar y que ha suscitado una gran polémica.

Tras salir la noticia del libro, Elena Tablada, madre de la hija de Bisbal, quiso echar un capote a Chenoa con unas declaraciones que sorprendieron a muchos: "Supongo que cada uno tiene su verdad y si ha escrito este libro es su verdad y yo me quito el sombrero por la gente que tarde o temprano sale y se defiende a sí misma y habla de lo suyo y desmiente muchas cosas que se habían dicho".

Pero, ahora la diseñadora ha querido aclarar su postura al respecto a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde muestra su apoyo incondicional a su ex: "Ante la polémica: no he leído el libro, apoyo la libertad de expresión y apoyo al padre de mi hija sobre todas las cosas", enumera Elena.

Una puntualización que se une a las palabras que ha expresado en un evento recientemente en Madrid donde comenta el vínculo que le une al padre de su pequeña: "Entre padres separados es fundamental respetarse e intentar llevar la mejor relación posible por el bien de la niña. Yo siempre lo digo, si David está bien, mi hija está bien y yo estoy mejor que bien".

Actualmente, Tablada está atravesando una bonita etapa profesional y personal. Elena mantiene una feliz relación con Javier Ungría: "Ahora sí que estoy contenta. Estoy en otra época de mi vida y sé valorar mucho más las cosas que tengo", revela al respecto.