Elena Tablada acude al concierto de David Bisbal en Madrid junto a su hija Ella y su familia

La ex pareja del cantante no dudó en compartir su felicidad en las redes sociales

Elena Tablada no dudó en apoyar a su ex pareja en su gran concierto de Madrid, un acontecimiento muy especial que disfrutó junto a su hija Ella y más familiares. La diseñadora publicó varias instantáneas en su cuenta personal de Instagram con las que quiso compartir su emoción aquella noche: "Acabar el día con un buen sabor de boca y agradeciendo la vida, el tiempo y #babyella", titulaba Elena, confirmando la buena relación que mantiene con su ex.