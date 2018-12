Elena Tablada hizo pasar un mal trago a su abuela con su boda

Elena Tablada y Javier Ungría ya son marido y mujer desde el 8 de diciembre, un enlace que tuvo lugar en La Habana por los abuelos de la novia.

La diseñadora quería casarse en el mismo lugar que ellos y así hacer un reconocimiento de su historia de amor. Pero, según cuenta Informalia, Elena Moura, la abuela de Elena Tablada, pasó un mal trago ya que, tras haberse exiliado hace tanto años, no quería regresar a Cuba.

“Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado, pero ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que yo sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería”, empezaba diciendo la abuela de Elena.

“Nos queríamos tanto, que Jorge quiso que nos casáramos cuando todavía no había terminado la carrera de Medicina. Mí papá le dijo que esperara a ser licenciado pero él no quiso y nos casamos. El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como lo hemos sido sus abuelos”, concluía Elena Moura estas bonitas palabras.