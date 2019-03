Elena Tablada: “Mi hija Ella me ha chivado todo sobre la nueva novia de David Bisbal”

Anoche el Casino de Madrid se dejó embriagar por los buenos olores con motivo de la celebración de la novena edición de los Premios de la Academia del Pefume.

Un acto al que acudió Elena Tablada, que asegura que no sale de casa sin perfumarse y que solo posee dos fragancias: una para el día y otra para la noche. Además, la diseñadora sigue disfrutando de su soltería: “Estoy muy contenta, disfrutando de la cría. Estoy en una época dedicada a mí, a mi familia, a mi trabajo. Estoy disfruando mucho, lo necesitaba”.

Por otro lado, Tablada ha asegurado que no conoce a la que sería la nueva novia de su ex David Bisbal, la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti. “David no me lo ha comentado, pero sé por Ella. Ya me lo chivó todo. Ella se lleva súper bien con todo el mundo”, ha declarado.

Elena le desea al almeriense lo mejor: “Si él es feliz yo le apoyo. Yo lo único que quiero es que trate bien a mi hija y encuentre estabilidad. Yo deseo que la persona que presente a mi hija sea una persona estable, que no vaya a cambiar cada x tiempo”.