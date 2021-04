Elena Furiase se quita la ropa para mostrar su secreto mejor guardado

Elena Furiase lleva varios días revolucionando las redes sociales con las últimas fotos que ha compartido, y es que en ellas ha mostrado su increíble forma física. La actriz que está completamente inmersa en sus proyectos profesionales no para de protagonizar numerosas sesiones de fotos, y la verdad que se le da muy bien posar ante la cámara y así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram.

Aunque no ha sido lo único que ha compartido, ya que como de costumbre la intérprete continuamente está mostrándole a sus seguidores sus increíbles outfits o sus rutinas diarias. En una de las fotos que ha subido esta semana donde quería enseñar un total look ideal para esta primavera, hubo algo que llamó especialmente la atención y que inevitablemente no dudó en comentar: "Por cierto, parece que estoy dura como una piedra… pero os diré la verdad… ¡No! Se me marcan los abdominales, es verdad. Y eso que solo hago yoga, para mí que es genética… pero estoy floji floji".

Ahora, la hija de Lolita Flores ha querido desvelar a sus seguidores algunos de los secretos que esconde y que no han pasado desapercibidos. Hace ya unas semanas mostraba en una foto algunos de los tatuajes que tiene en la espalda que hasta ahora no había enseñado, y ahora ha vuelto a revolucionar las redes con su última publicación. En total son cuatro los que tiene en la espalda: dos en cada costado y otros dos en los omóplatos.

Y es que las imágenes han dejado a sus seguidores con la boca abierta, ya que era algo que hasta el momento desconocían y a eso se le ha sumado lo impresionante que sale en ellas. "Belleza en estado puro. Sales preciosa en estas fotos", "Guapa, pero muy guapa además de atractiva", "Que bonitos estás guapísima", le comentaban sus fans en la publicación.

