Elena Furiase sale en defensa de su madre Lolita Flores tras la polémica sobre el feminismo

Elena Furiase se ha pronunciado sobre la reciente polémica que ha girado en torno a su madre, Lolita Flores. La cantante dio unas controvertidas declaraciones sobre el feminismo en un programa de televisión y muy pronto las redes se revolucionaron contra ella. Finalmente, Lolita abandonó Twitter y compartió un vídeo en su Instagram aclarando el tema. Elena le ha escrito un comentario mostrándole su apoyo: "No es fácil decir las palabras correctas en televisión, y al final el mensaje que queremos decir no siempre llega de la manera que nosotros queríamos. Bien aclarado mamá. Yo sí sabía que tú eras feminista".

El polémico comentario surgió cuando Lolita respondió un tajante "No" a la pregunta: "¿Lolita es feminista?". "Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", explicaba. Los seguidores y usuarios de la vida virtual no podían dar crédito a las palabras de la vocalista. Rápidamente se convirtió en 'Trending Topic' en Twitter, los comentarios estaban llenos de odio hacia la cantante que se vio sobrepasada y afirmó que abandonaba su perfil de la red: "Me voy para siempre, no estoy para aguantar impertinencias. No sois jueces. Lo siento por los demás, pero no estoy para que me juzguen ya. Seguid criticando que debe ser vuestra profesión. Hasta nunca''.

Afectada por los comentarios negativos finalmente Lolita decidió aclarar la polémica con un vídeo en su perfil de Instagram en el que afirmó: "Desde aquí, desde mi casa, quiero aclarar algo, que parece ser que se ha formado bastante polémica por haber dicho que no soy feminista. Está claro que siendo mujer y, con la carrera que llevo durante 47 años, por supuesto que soy feminista. Estoy en contra del machismo, del abuso, de todo lo que está pasando con las mujeres, de esas mujeres que van tapadas en Afganistán, de que la mujer no tenga su libertad… Estoy a favor de que tengan la misma igualdad. Pero, por favor, dejen ya de criticarme".

