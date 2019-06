El nuevo pelo de Elena Furiase que ha encantado a todos

ASÍ LO HA MOSTRADO A TRAVÉS DE SU CUENTA DE INSTAGRAM

Elena Furiase ha presumido de nuevo look a través de las redes sociales. Pero no, no es que la hija de Lolita Flores se haya atrevido a cambiar de look, sino que con motivo del nuevo personaje al que interprete, a Elena Furiase le han puesto un nuevo melenón. Un nuevo look que ha gustado mucho a todos sus seguidores.