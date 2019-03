Elena Furiase no pasa por su mejor momento

Elena Furiase siempre ha sido muy activa en las redes, que suelen estar cargadas de alegría y positivismo. Sin embargo, este mes de noviembre algo ha pasado porque el habitual tono alegre ha sido sustituido por una melancolía un poco sospechosa, tal y como podemos ver en las últimas publicaciones de la artista.

Parece que todo comenzó al inicio del mes, ya que Furiase publicó una foto de Halloween un poco extraña. "Halloween y sus 'muertos'", escribía la artista junto a la siguiente imagen.

Una imagen que parece tener relación con la siguiente publicación en la que escribió lo siguiente: "te quiero y punto... #mihermano #miamigo #mienrique porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido que no haya de salir a La Luz #noviembreagridulce". Y es que llama mucho la atención que se refiera a este mes otoñal como 'agridulce'.

Se ve que hay algo que le afecta porque ha vuelto a Cádiz a buscar su ansiada paz junto a los suyos. La artista necesitaba desconectar.

Pero apoyo no le falta ya que su madre y ella han pasado algún momento divertido, bailando y disfrutando juntas. "Que mi risa le gane ese pulso al dolor", escribía Furiase en la imagen en la que aparece junto a su madre, Lolita.