Elena Furiase, Miriam Giovanelli y Bimba Bosé no se perdieron la inauguración de la terraza ‘Disaronno’

En la azotea de 'La Casa Encendida'

La noche madrileña está siendo la protagonista en lo que llevamos de junio. Y como no podía ser de otra manera, los diferentes saraos también. Nuestros famosos no han querido perderse ni uno sólo y es por eso que no han dudado en ser testigos de la apertura de la gran terraza ‘Disaronno’. Hasta la casa encendida se han ido Elena Furiase, Miriam Giovanelli, Bimba Bosé y Fran Perea, entre otros.