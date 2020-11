El mensaje de Elena Furiase a su madre, Lolita Flores, tras la gran preocupación que generó la cantante

Lolita Flores desataba este fin de semana la preocupación de sus fans al sufrir un percance de salud. Y es que, este pasado sábado la cantante y jurado de 'Tu Cara Me Suena' tuvo que suspender su actuación cinco minutos después de dar comienzo a su función 'La Fuerza del Cariño' sobre el escenario del teatro de Águilas, en Murcia. Tras retirarse de éste, volvió a salir y le comentó al público que no se encontraba nada bien y que, por eso, se suspendía la función. Aprovechó ese momento para preguntar si había un médico en la sala que la pudiera atender, pero en ese momento el público se pensó que era parte de la obra de teatro.

La actriz de 62 años se sometió a varias pruebas médicas, pero, y por suerte, todo quedó en un susto. Ahora, después del inesperado infortunio, se ha pronunciado en sus redes, a través de un vídeo donde ha explicado: "No me gusta suspender funciones a no ser que sea algo grave, como en este caso. No es grave para morirme, pero bueno el corazoncito que tengo pues latía de otra manera y eso es algo que no tiene importancia, pero que habrá que mirar", que tendrá que guardar reposo durante los próximos días.

Un vídeo que, en menos de 24 horas, ha suscitado cientos y cientos de mensajes por parte de sus seguidores que le han querido mostrar todo su apoyo y cariño. "Tú no tienes 20 años, pero eres una Diosa de la naturaleza. ¡Mucha fuerza, cariño!", le ha escrito Melani Olivares, o "Yo sé lo grande que eres, son fuerzas mayores. No te preocupes", son las palabras que ha querido transmitirle en su tablón de comentarios, su compañero de profesión, Antonio Carmona.

Sin embargo, a todas las palabras de aliento que ha recibido, se le han sumado las de la persona más importante de su vida: su hija, Elena Furiase. Y es que, tras escuchar la grabación en la que su madre ha explicado lo ocurrido, la joven intérprete, que recientemente presentaba su nueva película de terror 'Vampus Horror Tales', ha querido mostrarle todo su amor con estas incondicionales palabras que ha dejado inmortalizadas en la publicación de su progenitora: "Te quiero, mamá".

Un sincero mensaje que ha supuesto el summum de afecto en su post y al que Lolita ha querido responder: ''Yo a ti más''.

