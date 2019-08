Noah nació hace diez meses

Elena Furiase es una madre ejemplar, de eso no cabe duda, y demuestra el gran amor que siente por el pequeño Noah siempre que tiene ocasión. No cabe duda de que la actriz ha formado una familia preciosa junto con su chico Gonzalo Sierra, y no hay día que no trasmita lo mucho que quiere a los dos hombres de su vida. Recientemente la hija de Lolita Flores ha compartido una imagen junto a su hijo donde explica en un mensaje lo que siente siendo madre...