Elena Furiase revela cómo se encuentra su gran amiga Ana de Armas tras haber roto con Ben Affleck

Ana de Armas y Ben Affleck han puesto punto y final a su relación. Aunque ya habían existido rumores anteriormente, ahora parece ser que la ruptura es ya todo un hecho, aunque ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

Eso sí, el resto del mundo no habla de otra cosa, y muchos apuntan a que la ruptura podría haberse dado por diferentes motivos: desde que la actriz no quería vivir en Los Ángeles pero Ben no podía mudarse a otro lugar porque sus hijos viven allí, hasta que tenían grandes broncas que han abocado a que su historia de amor se termine, es más, algunos incluso señalan que la ruptura definitiva se habría producido por teléfono.

Pero si hay alguien que puede arrojar luz sobre este asunto en nuestro país, esa es Elena Furiase, gran amiga de Ana desde que trabajaron en 'El Internado'. Eso sí, como siempre la hija de Lolita Flores, en unas declaraciones recogidas por Hola, asegura que, aunque ha hablado con ella en estos días, no piensa decir nada al respecto: "Yo no puedo hablar de la vida de mi amiga, lo lamento en el alma", ha afirmado.

Eso sí, Elena ha asegurado que su amiga "está estupendamente". Ahora solo queda esperar a que Ana se deje ver, ya que en los últimos días poco se ha sabido de ella. Sin embargo al que sí hemos podido ver ha sido a Ben, que salía de su casa para recoger un servicio de comida a domicilio, y cuyo semblante serio parecía decirlo todo.

