Elena Furiase habla así de la actitud agresiva de Najwa Nimri

Najwa Nimri se ha convertido en una de las protagonistas de este mes. Pero no para bien, sino todo lo contrario. Hace algunos días, la actriz llegaba a la capital después de asistir a la noche más importante del cine español, la gala de los Premios Goya, pero, sin embargo, su actitud dejó mucho que desear. Y es que la intérprete cargó contra los periodistas que se encontraban a las puertas de la estación de Atocha con frases como: "¿Va en serio esto?" o "Quita la cámara, tío. Quita la cámara que te meto", mientras, por si fuera poco, le propinaba un empujón a uno de los cámaras.

Sin embargo, más tarde parecía haberse arrepentido. O no. Najwa decidió escribir un tuit disculpándose por lo sucedido: "No quiero ser tendencia. Mi comportamiento frente a las cámaras del otro día fue lamentable. Te pido perdón, no tengo excusas". Pero, a pesar de esta intención inicial de pedir perdón, todo quedó finalmente en nada, ya que, horas después, la actriz borró la publicación incendiando nuevamente las redes y sobre todo, desconcertando a sus fans.

Porque lo cierto es que la intérprete continuó escribiendo como si nada: respondiendo comentarios, hablando de otros tuits que nada tenían que ver con ella, y también, comentado su vestimenta en la gala: "Mi outfit también era lamentable, el chaquetón está ok, ¡pero yo parezco una señora muy rara!".

Y ahora, sobre toda esta historia que ha hecho ver la cara más agresiva de la actriz, han preguntado a Elena Furiase, prima de Alba Flores, gran amiga de Najwa. Una amistad que surgió tras varias temporadas protagonizando la serie 'Vis a Vis'.

Y aunque la hija de Lolita Flores, reconoce que no la conoce demasiado, por las veces que ha coincidido con ella reconoce que es una mujer estupenda y que seguramente tan solo tuvo un mal día y por eso reaccionó así.

