Elena Anaya critica a Cristiano Ronaldo: "Es un ídolo falso, transmite valores egoístas"

Cuando nada hacía presagiar que el nombre de Elena Anaya y Cristiano Ronaldo podrían estar unidos por algo, las palabras de la actriz contra el jugador del Real Madrid hace que aparezcan juntos en las principales páginas del papel cuché. La ganadora de un Goya ha concedido una entrevista a YoDona donde habla de su extensa carrera, sus proyectos y del esfuerzo que cuesta hacer esta una película y es precisamente de esto último donde CR7 ha hecho su aparición.

"A veces no se comunica bien el trabajo que suponen las cosas. Se ha dado la sensación de que puedes hacerte rico y famoso estando en la playa, vivimos en un momento en el que se exaltan figuras nocivas como Cristiano Ronaldo", ha afirmado Anaya. Pero no contenta con estas palabras, la actriz no ha dudado en asegurar: "Quería que Portugal ganara la Eurocopa, pero hice un conjuro para que no marcara Cristiano, y cuando se lesionó casi me asusté.Es un ídolo falso porque transmite valores egoístas". Además, a la actriz tampoco le parece acertada la forma que tiene el astro de celebrar sus victorias "quitándose la camiseta y no abrazado a sus compañeros".

Mientras que Ronaldo sale escaldado en las declaraciones de Anaya, Rafa Nadal es elogiado por la intérprete: "Es un deportista impecable que se agarra a la vida y no lo sacan de allí hasta que lo ha sudado todo. Resulta un ejemplo total de persona que lucha y pelea". Las redes sociales una vez más han dictaminado sentencia en esta batalla donde la actriz pierde según podemos ver en los comentarios de los usuarios: "Elena Anaya tacha a Cristiano Ronaldo de nocivo y materialista... Lo hace vestida de Dior, Chanel... Todo muy lógico" o "Elena Anaya se queja que la gente no vaya al cine mientras insulta a Cristiano Ronaldo. Pide cultura cuando ella ni tiene educación", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red.