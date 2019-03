Después de 15 años, los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo preparan un concierto muy especial para recordar algunos de los mejores momentos del programa donde algunas de las actuaciones quedarán siempre en el recuerdo. El icónico 'Escondidos' de David Bisbal y Chenoa, el aflamencado tema 'Noches de Bohemia' interpretado por Nuria Fergó y Manu Tenorio o el 'Vivo por ella' de David Bustamante y Gisela.

Para ir animando a todos los seguidores, TVE ha compartido algunas imágenes de los ensayos donde vemos la buena sintonía que hay entre los compañeros y que a pesar del tiempo, la academia logró que entre ellos se forjara una amistad que todavía hoy perdura. Bailes, bueno rollo y sonrisas son los protagonistas de las instantáneas donde el profesor Manu Guix vuelve a preparar junto a los chicos las canciones para que todo esté apunto el próximo 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

A pesar de la ilusión que han mostrado todos con el reencuentro, lo cierto es que no ha estado exento de polémica después de que tambaleara la participación de Juan Camús que todavía aún sigue en el aire: "No me dejaron cantar, hacía de atrezzo", asegura tras los ensayos. En el documental, los artistas han destacado lo que supuso para ellos su paso por OT: "Fue la manera de ser feliz haciendo lo que más me gusta", señala Chenoa, mientras que Bustamante reveló: "Nos hicimos millonarios con 19 años".